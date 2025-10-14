Сизерон и Фурнье-Бодри будут выступать в ритм-танце под попурри из песен Мадонны и Шепа Петтибона

Стала известна музыка для ритм-танца Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри.

Танцевальный дуэт выступит под песни «Vogue Bette Davis Dub», «Rescue Me House Boat», «Vogue» Мадонны и Шепа Петтибона.

Изначально ритм-танец французских фигуристов был поставлен под песню «Personal Jesus» группы Depeche Mode, которая вышла в 1989 году. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), темой ритм-танца сезона-2025/26 должна быть музыка 90-х.

После выступления Фурнье-Бодри и Сизерона на турнире Masters de Patinage во Франции судья из США инициировал дебаты с другими международными судьями по поводу соответствия музыки французов заданной теме. В итоге фигуристы решили поменять музыку.

Ближайшее выступление Фурнье-Бодри и Сизерона состоится на первом этапе Гран-при во Франции (17-19 октября).

