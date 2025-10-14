Алиса Двоеглазова: «Тройной аксель пока еще не со мной, но есть ли в нем сильный смысл? Планирую исполнять три квада в произвольной»

Двоеглазова заявила, что не собирается упрощать прыжковый контент в программах.

С этого сезона 16-летняя фигуристка выступает на взрослом уровне.

– Сложно было столько лет оставаться в юниорах?

– Это нужно было принять. И понять, что так надо. У каждого своя судьба в спорте и не в спорте. Просто старалась выкладываться на максимум на каждом юниорском соревновании, тем более у нас там была очень сильная конкуренция, особенно в последние два сезона. Конечно, обидно позже выйти во взрослые, но правила есть правила.

– Становится ли с возрастом сложнее исполнять четверные? Меняется что-то в подготовке?

– В подготовке меняется больше в положительную сторону, понимаешь, что и как нужно делать. По телу, наверное, становится тяжелее собирать сложный контент, однако все равно все зависит от головы: как себя настроишь, так и будет.

– Не думала упростить контент?

– Это будет не очень интересно. Если я умею исполнять эти прыжки, нужно их показывать. Надо учиться показывать при любом раскладе. Зачем держать в себе четверные? Мне кажется, стоит поработать больше над психологической составляющей.

– Например?

– Создавать себе на тренировках соревновательную атмосферу: выходить в костюмах, проводить шестиминутную разминку. Ждать полчаса между разминкой и прокатом, снимать коньки и надевать кроссовки. А не так, что «я готова», – и начинать прокат. Либо больше выступать.

– Ты рассказывала в конце прошлого сезона, что хотела бы исполнять тройной аксель.

– Пока тройной аксель еще не со мной. Но есть ли в нем сильный смысл? Посмотрим, как меня будут оценивать на Гран-при, сколько баллов я буду набирать при чистых прокатах.

– Три четверных – твой план на сезон?

– Да. Смотрим по ситуации, но планируемый контент – три квада в произвольной, – сказала Алиса Двоеглазова.