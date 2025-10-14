  • Спортс
Алиса Двоеглазова: «Хотела бы попробовать себя в парном катании. Мне это интересно, хочется испытать ощущения от катания с партнером»

Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что хотела бы попробовать кататься в паре.

– Есть история, что, когда у тебя что-то не получалось, Этери Тутберидзе пугала тебя переходом в парное катание. Это правда?

– Было дело. С детства много слышала, что я могла бы быть очень хорошей парницей. Этери Георгиевна говорила: «В одиночном конкуренцию составлять не будешь – пойдешь в пары». Но не сказать, что меня это именно сильно пугало.

Вообще, я в дальнейшем хотела бы попробовать себя в парном катании. Мне это интересно, хочется испытать ощущения от катания с партнером.

– Ты говоришь про соревнования?

– Как пойдет. Надо смотреть, как будет у меня складываться в одиночном. Но я в любом случае хочу встать в пару и посмотреть, что у меня получится. Выступать и там и там – не очень. Получается как будто ни туда, ни сюда. А после карьеры одиночницы попробовать себя в парном и выступить, например, на чемпионате России – почему нет?

У нас в группе есть тренеры по парному катанию, которые занимаются до или после нас. Бывает, выхожу на лед повращаться или что-то еще, а Филипп Тарасов [тренер пар] может сказать: «Что, к нам перешла? Давай-давай! Иди вставай к этому мальчику!»

– Каким должен быть твой партнер?

– Крепким и сильным. Я сама маленькая. Думаю, выше 155 см уже не вырасту. Так что рост не так и важен, можно 170-180.

– Не страшно исполнять опасные элементы на большой высоте?

– В данный момент страшно. Но все обучение же происходит с базовых элементов. Сначала на полу, потом подводящие упражнения: один оборот, два, три... Я же не сразу вышла и стала прыгать четверной лутц, ха-ха!

– Можно стать первой парой, которая исполнит параллельный четверной прыжок.

– Чисто теоретически – да. Если у меня эти прыжки доживут до того момента, ха-ха, – сказала Двоеглазова

