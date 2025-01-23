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Мария Бутырская: «Будет хорошо, если нам дадут хотя бы одну квоту на Олимпиаду. Это будет большим прорывом»

Бутырская считает, что даже одна олимпийская квота для фигуристов будет прорывом.

«Это хорошая новость, что мы можем участвовать в квалификации к Олимпийским играм. Будет хорошо, если нам дадут хотя бы одну квоту в Пекине и позволят выступать. Это будет большим прорывом.

Сложно сейчас говорить о кандидатах – Олимпиада же не завтра. Насколько понимаю, мы предоставляем кандидатов, но дальше невозможно будет корректировать. Что будет с нашими спортсменами? Не дай бог какая-то травма или что-то еще.

Уверена, что где-то мы прорвемся все равно. Важно, что дают возможность хотя бы попробовать. Но сегодня спортсменка готова, а завтра может и не быть готова», – рассказала чемпионка мира Мария Бутырская.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoМария Бутырская
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
олимпийская квалификация
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