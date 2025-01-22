Федерация фигурного катания России объявит кандидатов на олимпийскую квалификацию 28 февраля

Федерация фигурного катания объявит кандидатов на олимпийский отбор 28 февраля.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ФФККР выбрала кандидатов в женском катании, парах и танцах на льду (Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин).

«Как бы ни хотелось некоторым СМИ, но не нужно бежать впереди паровоза. Нет необходимости комментировать разного рода домыслы и бред.

Список участников квалификационного олимпийского турнира ФФККР объявит 28 февраля, в указанный срок. Напомню, что впереди, в середине февраля, у нас еще финал Гран-при», – сказала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.