Федерация фигурного катания России объявит кандидатов на олимпийскую квалификацию 28 февраля
Федерация фигурного катания объявит кандидатов на олимпийский отбор 28 февраля.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что ФФККР выбрала кандидатов в женском катании, парах и танцах на льду (Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин).
«Как бы ни хотелось некоторым СМИ, но не нужно бежать впереди паровоза. Нет необходимости комментировать разного рода домыслы и бред.
Список участников квалификационного олимпийского турнира ФФККР объявит 28 февраля, в указанный срок. Напомню, что впереди, в середине февраля, у нас еще финал Гран-при», – сказала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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