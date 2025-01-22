Денис Самохин: «Вчера у Нарижного прошла операция. Чувствует себя хорошо, его уже выписали»
Фигуриста Девида Нарижного выписали из больницы после операции.
Об этом сообщил тренер Ирины Хаврониной и Девида Нарижного Денис Самохин.
«Вчера у Девида прошла операция. Чувствует себя хорошо, его уже выписали.
Надеемся, к концу марта ‑ началу апреля можно будет выйти на лед, если все будет хорошо», — сказал Самохин.
Хавронина и Нарижный – бронзовые призеры чемпионата России 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем