Денис Самохин: «Вчера у Нарижного прошла операция. Чувствует себя хорошо, его уже выписали»

Фигуриста Девида Нарижного выписали из больницы после операции.

Об этом сообщил тренер Ирины Хаврониной и Девида Нарижного Денис Самохин.

«Вчера у Девида прошла операция. Чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Надеемся, к концу марта ‑ началу апреля можно будет выйти на лед, если все будет хорошо», — сказал Самохин.

Хавронина и Нарижный – бронзовые призеры чемпионата России 2025 года.