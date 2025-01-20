Денис Самохин: «Нарижному на днях сделают операцию. Если восстановление пройдет по плану, он сможет вернуться на лед к концу марта – началу апреля»
Тренер Денис Самохин рассказал о сроках восстановления Нарижного после операции.
Девид Нарижный выступает в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной. Сегодня стало известно, что фигуристы досрочно завершили сезон.
«Девиду на днях сделают операцию, он уже в больнице. С учетом сроков восстановления и последующего выхода в новый сезон, в новое четырехлетие в полном объеме [лучше] не тянуть со временем. Иначе пропустим летний период для постановок и работы над техникой.
Так что лучше это все делать сейчас, чтобы потом не форсировать подготовку к сезону. Если восстановление пройдет по плану, то к концу марта – началу апреля Девид уже сможет вернуться на лед», – сказал тренер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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