Денис Самохин: «Нарижному на днях сделают операцию. Если восстановление пройдет по плану, он сможет вернуться на лед к концу марта – началу апреля»

Тренер Денис Самохин рассказал о сроках восстановления Нарижного после операции.

Девид Нарижный выступает в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной . Сегодня стало известно, что фигуристы досрочно завершили сезон.

«Девиду на днях сделают операцию, он уже в больнице. С учетом сроков восстановления и последующего выхода в новый сезон, в новое четырехлетие в полном объеме [лучше] не тянуть со временем. Иначе пропустим летний период для постановок и работы над техникой.

Так что лучше это все делать сейчас, чтобы потом не форсировать подготовку к сезону. Если восстановление пройдет по плану, то к концу марта – началу апреля Девид уже сможет вернуться на лед», – сказал тренер.