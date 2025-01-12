Самохин о травме Нарижного: «Предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении»

Ирина Хавронина и Девид Нарижный могут пропустить конец сезона из-за травмы.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.

«На данный момент мы занимаемся лечением колена Девида , и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря – операции.

Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит – и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», – сказал Самохин.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.