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Самохин о травме Нарижного: «Предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении»

Ирина Хавронина и Девид Нарижный могут пропустить конец сезона из-за травмы.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.

«На данный момент мы занимаемся лечением колена Девида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря – операции.

Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит – и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», – сказал Самохин.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
танцы на льду
logoИрина Хавронина
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logoсборная России
травмы
Денис Самохин
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
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