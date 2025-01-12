Самохин о травме Нарижного: «Предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении»
Ирина Хавронина и Девид Нарижный могут пропустить конец сезона из-за травмы.
Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.
«На данный момент мы занимаемся лечением колена Девида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря – операции.
Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит – и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», – сказал Самохин.
Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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