София Дзепка: «Работаю над четверным сальховом. Иногда получается исполнять его на тренировках»
Ранее Дзепка одержала победу на Российско-китайских молодежных играх в Южно-Сахалинске.
– Насколько ты довольна, как для тебя складывается этот сезон?
– Конечно, хотелось бы большего. Есть желание всегда чисто исполнять свои программы, но не всегда это удается. Если бы у меня была возможность, я бы исправила свой первый этап Гран-при. Но в сослагательном наклонении говорить нельзя.
– Как у тебя дела с элементами ультра-си?
– Работаю над четверным сальховом. Иногда получается исполнять его на тренировках. Очень хотелось бы выполнить его чисто на каком-нибудь старте. Его нужно совершенствовать, стабилизировать – сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях.
– В программу пока не вставляете?
– Я тренирую его в программе, но на Российско-китайских играх была сделана ставка на чистый прокат, – сказала Дзепка.
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