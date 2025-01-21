София Дзепка: «Работаю над четверным сальховом. Иногда получается исполнять его на тренировках»

Фигуристка София Дзепка рассказала, что тренирует четверной сальхов.

Ранее Дзепка одержала победу на Российско-китайских молодежных играх в Южно-Сахалинске.

– Насколько ты довольна, как для тебя складывается этот сезон?

– Конечно, хотелось бы большего. Есть желание всегда чисто исполнять свои программы, но не всегда это удается. Если бы у меня была возможность, я бы исправила свой первый этап Гран-при. Но в сослагательном наклонении говорить нельзя.

– Как у тебя дела с элементами ультра-си?

– Работаю над четверным сальховом. Иногда получается исполнять его на тренировках. Очень хотелось бы выполнить его чисто на каком-нибудь старте. Его нужно совершенствовать, стабилизировать – сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях.

– В программу пока не вставляете?

– Я тренирую его в программе, но на Российско-китайских играх была сделана ставка на чистый прокат, – сказала Дзепка.