Российско-китайские игры. Дзепка, Петрова, Ляшенко, Ван, Шу, Чжан выступят с короткими программами

Юниоры выступят с короткими программами на Российско-китайских играх.

Российско-китайские игры

Южно-Сахалинск

Юниорки

Короткая программа

Начало – 8.45 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. София Дзепка (Россия)

2. Анна Ляшенко (Россия)

3. Агата Петрова (Россия)

4. Ван Ихань (Китай)

5. Шу Ваньди (Китай)

6. Чжан Рюян (Китай)