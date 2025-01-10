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Российско-китайские игры. Дзепка, Петрова, Ляшенко, Ван, Шу, Чжан выступят с короткими программами

Юниоры выступят с короткими программами на Российско-китайских играх.

Российско-китайские игры

Южно-Сахалинск

Юниорки

Короткая программа 

Начало – 8.45 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка 

1. София Дзепка (Россия)

2. Анна Ляшенко (Россия)

3. Агата Петрова (Россия) 

4. Ван Ихань (Китай)

5. Шу Ваньди (Китай)

6. Чжан Рюян (Китай)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
София Дзепка
Агата Петрова
Анна Ляшенко
результаты
Ван Ихань
женское катание
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Российско-китайские игры
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