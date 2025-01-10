Российско-китайские игры. Дзепка, Петрова, Ляшенко, Ван, Шу, Чжан выступят с короткими программами
Юниоры выступят с короткими программами на Российско-китайских играх.
Российско-китайские игры
Южно-Сахалинск
Юниорки
Короткая программа
Начало – 8.45 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. София Дзепка (Россия)
2. Анна Ляшенко (Россия)
3. Агата Петрова (Россия)
4. Ван Ихань (Китай)
5. Шу Ваньди (Китай)
6. Чжан Рюян (Китай)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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