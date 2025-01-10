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София Дзепка: «Надеюсь, что удастся пообщаться с китайскими спортсменами. Они пока ведут себя немного осторожно, лишний раз не подходят»

Дзепка надеется пообщаться с китайскими фигуристами на турнире в Южно-Сахалинске.

Соревнования по фигурному катанию на Российско-китайских играх проходят 10-11 января. София Дзепка лидирует после короткой программы.

«Из совместных мероприятий с китайскими спортсменами у нас пока была только жеребьевка, но я очень надеюсь, что мне потом удастся пообщаться с ними, попрактиковать английский, задать пару вопросов соперникам, можно сказать, коллегам. Они пока себя ведут немного осторожно, лишний раз не подходят. Конечно, им непривычно, ведь они в другой стране, их окружают русскоязычные люди. Для них это, наверное, еще большая смена обстановки, чем для нас», – сказала Дзепка.

Разница во времени между Москвой и Южно-Сахалинском составляет восемь часов.

«После прилета было сложновато, вышли с самолета – ноги ватные, а еще нужно было пойти в зал на тренировку. Первая тренировка была сложнее, чем в другие дни. Сейчас нормально перестроилась, пока что все хорошо.

Очень тщательная организация – все продуманно, все сделано для спортсменов, для нашего удобства. И за это, конечно, огромная благодарность организаторам, федерации, министерству спорта», – отметила фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Российско-китайские молодежные игры
женское катание
София Дзепка
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