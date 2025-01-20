Слуцкая о болезни: «Речь о спорте даже не шла, важно было выжить, не остаться инвалидом. То, что я смогла дальше выступать – из разряда легкой фантастики»

Ирина Слуцкая назвала фантастикой свое возвращение в спорт после болезни.

В начале 2000-х фигуристке диагностировали васкулит – аутоиммунное заболевание, при котором поражаются стенки сосудов. Она проходила длительный курс лечения.

– После победы в 2003 году вы тяжело заболели и пропустили чемпионат Европы-2004. Можете рассказать о том периоде поподробнее?

– Я в тот момент просто хотела жить. Как бы это сейчас ни звучало с улыбочкой, но я просто хотела жить. Потому что в момент, когда это все случилось, никто не знал, как люди с этим вообще живут.

Тогда эта болезнь была редкостью, сейчас уже чаще встречается. Врачи тогда даже до конца не могли сказать, что меня ждет, как я буду жить. Про возвращение в большой спорт вообще не было речи. Поэтому все, что происходило дальше и для меня, и для врача... Не знаю, спасибо, Господи! Это из разряда легкой фантастики, я безумно счастлива, что пусть заболевание и не лечится, но, по крайней мере, оно в ремиссии, а я смогла дальше выступать.

Повторюсь, речь о спорте тогда даже не шла, важно было выжить, не остаться инвалидом и не сидеть дома. Откуда появилась эта болячка, никто не знает и не узнает, потому что этимология заболевания неизвестна. Это очень коварная болячка, которая может заканчиваться и летальным исходом.

Как она будет реагировать на стресс и адреналин в момент, когда ты выходишь на соревнования, тоже никто не знал. Были трудности, долгие согласования с антидопинговой структурой, потому что это я принимала сложные гормональные препараты, без которых я до сих пор не могу жить.

Все, что произошло дальше, все мои победы – низкий поклон моим врачам, Жанне Федоровне, родителям, семье, Виктору Ивановичу Аниканову, врачу нашей сборной, всем тем, кто был рядом и никогда даже в голове не держал мысль о том, что я могу закончить, – сказала двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр.

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