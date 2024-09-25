Ирина Слуцкая: «Больше всего радовалась, что в начале карьеры стала обладательницей импортных кроссовок и костюма с надписью «Сборная СССР»

Ирина Слуцкая вспомнила, как радовалась форме сборной и импортным кроссовкам.

«В детстве я была довольно слабенькой девочкой. Много болела. И врачи посоветовали маме отдать меня в какую-нибудь спортивную секцию для закалки. Так я и надела на ноги коньки.

Дело было в начале 80-х. И на крытых катках тогда могли кататься только избранные. Поэтому я сперва тренировалась на открытом катке. Летом снимала лезвия, прикручивала колесики, и каталась уже на роликах по асфальту.

Я росла в простой советской семье. У меня не было никаких преференций. Поэтому папа мне всегда говорил: «Катайся как можно больше. Спорт откроет тебе двери в мир больших возможностей». Так и произошло.

Я побывала в разных странах, выиграла кучу разных медалей. Не поверите, но больше всего я радовалась тому, что в начале своей карьеры я стала обладательницей стильных импортных кроссовок и спортивного костюма с надписью «Сборная СССР». Тогда такую одежду было просто не достать. И я очень этим гордилась», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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