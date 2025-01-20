Ирина Слуцкая: «Петросян сейчас действительно является сильнейшей фигуристкой. Но ей на пятки тоже наступают, надо держать себя в форме»

Ирина Слуцкая высказалась о допуске российских фигуристов к отбору на Игры-2026.

– Как отреагировали на новость о допуске российских фигуристов до квалификации на Олимпиаду?

– Там достаточно жесткие ограничения. Думаю, представители власти еще должны побороться за наших ребят, чтобы эти ограничения были сняты. Потому что нам уже пора выходить на международный уровень.

У нас очень много достойных кандидатов, кто может действительно бороться за высокие позиции. Но первый шаг сделан, это уже может нас порадовать немножко.

– Кого из мужчин выбрали бы на отбор: Евгения Семененко или Владислава Дикиджи?

– Мне очень сложно сказать. Потому что и Женя, и Влад очень сильные. Но давайте лучше доживем до следующего сезона, многое может измениться. Иной раз мы видим, выделяем лидеров, а после лета от них ничего не остается. Мне хочется верить, что ребята станут еще лучше.

Да и вообще, мне хочется, чтобы все поехали. Совсем не понимаю, как их отбирать. На сегодняшний день у нас много классных ребят, и делать выбор будет очень сложно. Какое счастье, что это буду делать не я.

– Аделия Петросян – как оцените, наверное, лучшую фигуристку страны на данный момент?

– Да, она сейчас действительно является сильнейшей фигуристкой. Но скажу, что на пятки ей тоже наступают. Надо держать себя в форме и усложнять контент. Молодежь растет и пытается стать лучшей, – сказала двукратная чемпионка мира.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много