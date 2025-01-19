Анжелика Крылова: «Раньше очереди в танцах на льду было больше. Новая система оценок привела к большей объективности»

Анжелика Крылова считает, что судейство в танцах на льду стало объективнее.

«Раньше очереди как таковой было больше. Сейчас я не скажу, что есть какие-то закономерности с новыми правилами и элементами, которые включили в танцы на льду.

Как кто катается, как кто выступает, как кто делает элементы, срывает – не срывает, от этого зависит твой результат. Раньше было сложнее, я считаю.

Я считаю, что новая система оценок привела к большей объективности. Понятно, что есть вторая оценка, которая может нравиться или не нравиться, у нас всегда есть такое.

Но тем не менее, я считаю, что сейчас правильнее судят, чем раньше», – сказала Крылова в «Прокат шоу».

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