Светлана Журова: «Минимальное количество наших атлетов будет на Играх в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. В других видах не приходится рассчитывать на допуск»

Журова считает, что россиян допустят на Олимпиаду только в трех видах спорта.

«На Олимпийские игры 2026 года допустят немного российских спортсменов. Во многих зимних видах отборы на Олимпиаду идут не один сезон, а уже потеряно много времени, квалификационных очков. Ради русских не будут менять регламент отборочных соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU ) допускает только по одному российскому спортсмену на каждую дисциплину, дистанцию, вот такое минимальное количество наших атлетов и будет на Играх в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте.

В других зимних видах пока не приходится рассчитывать на допуск на Олимпиаду», — считает депутат Госдумы Светлана Журова.