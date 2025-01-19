Светлана Журова: «Минимальное количество наших атлетов будет на Играх в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. В других видах не приходится рассчитывать на допуск»
Журова считает, что россиян допустят на Олимпиаду только в трех видах спорта.
«На Олимпийские игры 2026 года допустят немного российских спортсменов. Во многих зимних видах отборы на Олимпиаду идут не один сезон, а уже потеряно много времени, квалификационных очков. Ради русских не будут менять регламент отборочных соревнований.
Международный союз конькобежцев (ISU) допускает только по одному российскому спортсмену на каждую дисциплину, дистанцию, вот такое минимальное количество наших атлетов и будет на Играх в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте.
В других зимних видах пока не приходится рассчитывать на допуск на Олимпиаду», — считает депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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