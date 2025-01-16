Лайшев о критериях допуска спортсменов: «России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать. Нельзя допускать, чтобы унижали великую державу»

Ренат Лайшев призвал не реагировать на «подачки Запада» в спорте.

– Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что Россия может участвовать в отборе на Олимпийские игры. Причем все понимают, что наша страна – один из мировых лидеров в фигурном катании. Однако ISU предлагает России по одной квоте в каждом виде соревнований. Что это?

– Это хамство и наглость Запада, которые нужно прекращать. Или просто продолжать нам выступать где-то в странах БРИКС и не соглашаться на подобные подачки. В 1950-е и 1960-е годы нас тоже не допускали. Но мы тренировались внутри своей страны. И потом, как только выходили на международную арену, становились чемпионами мира и Европы.

Это и в футболе, и в хоккее было. В хоккее канадцы и шведы пренебрежительно на нас смотрели, говорили, что они выиграют 10:0, 5:0 у Советского Союза. А мы выходили и выигрывали у них в любых соревнованиях.

Так что я считаю, что России нужно держать марку, тем более победа в СВО будет за нами. России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать. Нельзя допускать, чтобы унижали такую великую державу, как Россия. Я высказываю свою точку зрения, свое мнение. Надо действовать одним фронтом. И в спорте, и в экономике, и в политике, – сказал бывший президент «Самбо-70» Лайшев .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много