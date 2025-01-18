Петросян о прыжковом турнире: «Много чего не получилось, были дурацкие ошибки. Но всегда приятно выигрывать, хоть и с такими элементами»

Аделия Петросян оценила свою победу на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

17-летняя фигуристка выиграла личные соревнования на чемпионате России по прыжкам.

«Соревновательный день был не очень, тяжело он дался. Много очень чего не получилось, дурацкие ошибки были.

Но рада, конечно, что смогла выиграть. Потому что ставки всегда две: либо качество и чистота, либо риск и, как у меня, не чистота.

Рада за девочек, потому что они не ожидали – Ксюша [Гущина] с Аней [Фроловой], – что они вообще дойдут [до финала]. И очень смешные у них реакции, мне было немного весело и радостно за них.

Важно ли было начать год с победы? Определенной такой цели не было, что «надо именно начать год с победы». Но всегда приятно выигрывать, хоть и с такими элементами, как сегодня были.

В чем отличие от обычных соревнований? В соревнованиях ты практически уверен, какой контент ты будешь исполнять, и [есть] время определенное. А здесь время прям сильно бежит, и ты начинаешь метаться из угла в угол, как я особенно это делаю, и элементы начинают быть совсем другими, нежели ты запланировал изначально», – сказала Петросян в эфире Первого канала.