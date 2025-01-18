Универсиада-2025. Чиба, Самоделкина, Сумийоши, Гутманн, Йошида, Юркинен выйдут на лед с произвольными программами

Чиба, Самоделкина и Сумийоши покажут произвольные программы на Универсиаде.

Универсиада-2025

Турин, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19:30 по московсокму времени. Прямая трансляция – здесь.

Третья разминка

13. Чхве Да Бин (Южная Корея)

14. Ви Со Ен (Южная Корея)

15. Йогайле Аглинските (Литва)

16. Кристина Лисовская (Эстония)

17. Линнеа Килсанд (Норвегия)

18. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)

Четвертая разминка

19. Янна Юркинен (Финляндия)

20. Хана Йошида (Япония)

21. Лара Наки Гутманн (Италия)

22. Рион Сумийоши (Япония)

23. Софья Самоделкина (Казахстан)

24. Моне Чиба (Япония)

После короткой программы

1. Моне Чиба (Япония) – 72,00

2. Софья Самоделкина (Казахстан) – 66,43

3. Рион Сумийоши (Япония) – 65,89

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,31

5. Хана Йошида (Япония) – 60,48

6. Янна Юркинен (Финляндия) – 55,07

7. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) – 53,27

8. Линнеа Килсанд (Норвегия) – 52,97

9. Кристина Лисовская (Эстония) – 51,59

10. Йогайле Аглинските (Литва) – 50,40

11. Ви Со Ен (Южная Корея) – 50,10

12. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 48,82