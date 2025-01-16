Авербух поставит программу Ягудину для «Русского вызова»: «Какой она будет – пусть это пока останется для всех интригой»

Илья Авербух поставит номер Алексею Ягудину для турнира «Русский вызов».

Соревнования шоу-программ фигуристов пройдут 22-23 марта в Санкт-Петербурге. «Р-Спорт» ранее сообщил, что олимпийские чемпионы Ягудин и Евгений Плющенко будут соперничать друг с другом вне основного конкурса.

«Я ставлю программу для Леши Ягудина для его выступления на соревновании «Русский вызов». Какой она будет – пусть это пока останется для всех интригой.

Могу только сказать, что по правилам она будет по длительности до четырех минут. Это будет свободная тема: я думаю, что для зрителей это будет прекрасной историей, а для нас – хорошая работа в творческом плане. Свои спортивные турниры ребята уже завершили, а это станет для них таким новым увлекательным соперничеством. И это прибавит интриги турниру», – сказал хореограф Авербух .