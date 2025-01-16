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Ягудин и Плющенко будут соревноваться друг с другом на «Русском вызове». Ранее Плющенко заявлял, что готов выступить за 10 млн рублей

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко будут соревноваться на «Русском вызове».

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Ягудин и Плющенко готовятся к соперничеству друг с другом на турнире шоу-программ, который пройдет 22-23 марта в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что организаторы приготовят для обоих фигуристов «большой денежный приз». Точная сумма на данный момент неизвестна, однако ранее Плющенко отмечал, что за свое участие рассчитывает получить 10 миллионов рублей.

Один из источников сообщил, что соревнование между ними планируется устроить вне основного конкурса «Русского вызова». При этом организаторы не намерены ограничивать Плющенко и Ягудина в выборе творческого арсенала. По информации другого источника, Плющенко готовит прыжки под эту дуэль.

Ягудин уже побеждал в основном конкурсе «Русского вызова» два раза подряд, Плющенко ранее не принимал участия.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
logoАлексей Ягудин
Открытый турнир по шоу-программам
logoЕвгений Плющенко
мужское катание
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