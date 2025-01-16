Ягудин и Плющенко будут соревноваться друг с другом на «Русском вызове». Ранее Плющенко заявлял, что готов выступить за 10 млн рублей

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко будут соревноваться на «Русском вызове».

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Ягудин и Плющенко готовятся к соперничеству друг с другом на турнире шоу-программ, который пройдет 22-23 марта в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что организаторы приготовят для обоих фигуристов «большой денежный приз». Точная сумма на данный момент неизвестна, однако ранее Плющенко отмечал, что за свое участие рассчитывает получить 10 миллионов рублей .

Один из источников сообщил, что соревнование между ними планируется устроить вне основного конкурса «Русского вызова». При этом организаторы не намерены ограничивать Плющенко и Ягудина в выборе творческого арсенала. По информации другого источника, Плющенко готовит прыжки под эту дуэль.

Ягудин уже побеждал в основном конкурсе «Русского вызова» два раза подряд, Плющенко ранее не принимал участия.