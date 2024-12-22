Алексей Железняков: «Мужское катание поднялось. Если сравнивать с международными турнирами, мы начали подбираться к конкурентам»
В Омске ранее завершился чемпионат России. Победу одержал Владислав Дикиджи.
«О впечатлениях говорить не буду – все и так видели, кто был круче. Отмечу, что мужское катание поднялось. Слежу за стартами, с каждым все лучше и лучше становится, это радует. Если сравнивать с международными турнирами, мы начали подбираться к конкурентам.
С чем это связано? Да в любой деятельности бывают провалы, а за ними подъемы. Вспомните – было противостояние Ягудина и Плющенко, затем наступил провал, потом снова небольшой подъем и так далее. Сейчас вот явно в мужском катании у нас наступила белая полоса, которая, надеюсь, продлится как можно дольше. Чтобы наши мужики попали на международные старты и показали, чего они стоят.
Наверное, и тренеры стали больше внимания уделять мужчинам, раньше ведь женское катание превалировало. Что же касается наших девушек, то тут и говорить нечего – они лучшие в мире. Это бесспорно!» – сказал хореограф Железняков.
Фигурке нужен именно такой чемпион, как Дикиджи. Остальные на его фоне – лотерейные билеты
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