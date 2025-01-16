Алина Лысенко: «Фигурное катание на сто процентов субъективный вид спорта. Зачастую поведение и высказывания в сторону судей очень влияют на результат»

Алина Лысенко считает, что на результаты фигуристов влияет отношение судей.

21-летняя Алина Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. В детстве она занималась фигурным катанием.

– Ты сильно почувствовала разницу в отсутствии субъективности в спорте?

– В фигурном катании с этим сложно. Зачастую поведение и высказывания в сторону судей очень влияют на результат. У всех судей же есть свои любимчики, и они не могут поддерживать кого-то другого.

Судьи тоже люди, поэтому фигурное катание на сто процентов субъективный вид спорта. Из-за этого много скандалов, особенно когда расхождение в несколько сотых балла: вспомнить даже чемпионат России [в декабре 2022-го ], где у Семененко и Гуменника были одинаковые баллы. Дело не в том, что Семененко выиграл несправедливо, а в том, что судейство влияет при такой маленькой разнице.

К кому-то из них у определенного судьи все равно симпатий больше. Но это тоже часть фигурного катания, с которой сильный спортсмен должен научиться справляться, потому что по-другому нельзя. Тяжело, но необходимо, иначе не будет результата, – сказала Лысенко.

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