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Расписание трансляций Российско-китайских молодежных игр по фигурному катанию в Южно-Сахалинске: там выступят Дзепка, Петрова, Сарновский, Воронов

Стало известно расписание Российско-китайских молодежных игр в фигурном катании.

Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске 10–11 января.

IV Российско-китайские зимние молодежные игры

Южно-Сахалинск, Россия

Расписание трансляций

10 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

6:00

Юниоры, короткая программа

6:45

Пары, короткая программа

7:45

Юниорки, короткая программа

8:45

11 января, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

3:30

Юниоры, произвольная программа

4:20

Пары, произвольная программа

5:25

Юниорки, произвольная программа

6:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Участники

Юниоры: Никита Сарновский, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян (все – Россия), Хань Вэньбао, Сунь Ихэ (оба – Китай).

Юниорки: София Дзепка, Анна Ляшенко, Агата Петрова (все – Россия), Ван Ихань, Сюй Ваньди, Чжан Жуйян (все – Китай).

Танцы на льду: Арина Горшенина – Илья Макаров, Елизавета Малеина – Матвей Самохин (все – Россия), Инь Шаньцзе – Ян Шижуй, Дин Синай – Чжэн Ханьчун (все – Китай).

Пары: Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Таисия Щербинина – Артем Петров (все – Россия), Го Жуй – Чжан Ивэнь, Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (все – Китай).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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