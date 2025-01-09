Расписание трансляций Российско-китайских молодежных игр по фигурному катанию в Южно-Сахалинске: там выступят Дзепка, Петрова, Сарновский, Воронов
Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске 10–11 января.
IV Российско-китайские зимние молодежные игры
Южно-Сахалинск, Россия
Расписание трансляций
10 января, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
6:00
Юниоры, короткая программа
6:45
Пары, короткая программа
7:45
Юниорки, короткая программа
8:45
11 января, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
3:30
Юниоры, произвольная программа
4:20
Пары, произвольная программа
5:25
Юниорки, произвольная программа
6:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Участники
Юниоры: Никита Сарновский, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян (все – Россия), Хань Вэньбао, Сунь Ихэ (оба – Китай).
Юниорки: София Дзепка, Анна Ляшенко, Агата Петрова (все – Россия), Ван Ихань, Сюй Ваньди, Чжан Жуйян (все – Китай).
Танцы на льду: Арина Горшенина – Илья Макаров, Елизавета Малеина – Матвей Самохин (все – Россия), Инь Шаньцзе – Ян Шижуй, Дин Синай – Чжэн Ханьчун (все – Китай).
Пары: Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Таисия Щербинина – Артем Петров (все – Россия), Го Жуй – Чжан Ивэнь, Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (все – Китай).
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