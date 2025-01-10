Базарова об уличных шоу: «В прошлом году были морозы, приходилось специальным образом одеваться и согреваться. В этом году по погоде все достаточно комфортно»

Фигуристка Вера Базарова рассказала об особенностях шоу на открытом воздухе.

– К разговору о выступлениях на открытых площадках. Насколько ощущения отличаются от выступлений в крытых дворцах спорта?

– Конечно, это сопряжено с определенными трудностями. В Москве все более-менее предсказуемо, а вот когда мы перемещаемся с площадки на площадку по области, то заранее практически никогда не знаешь, какой будет размер катка, какова его форма, качество льда. Бывает, что и елку поставят посередине площадки. А она сама может быть и круглая, и с изгибами, слишком большая или слишком маленькая. И выступления приходится адаптировать под условия.

Поэтому приезжаем чуть-чуть раньше, чтобы понять, где и как будем кататься. Помню, когда поехали в одно из первых шоу в сезоне в область, у нас должно было быть выступление на натуральном льду. Но зима в этом году теплая, поэтому лед был сильно подтаявшим, пришлось корректировать отдельные элементы, чтобы все было безопасно для спортсменов.

– Даже когда приходишь на городской каток для любительского катания, все равно порой качество льда настолько печальное, что нормально кататься не выходит. Что тут говорить про полноценные ледовые шоу...

– Организаторы стараются подготовить площадку, что в их силах сделать. Погода, разумеется, контролю не поддается. Со временем привыкаем к таким особенностям, подстраиваемся под них. Единственное – нужно приезжать по возможности заранее, чтобы привыкнуть к площадке.

– Где вам приятнее выступать: в крытых дворцах или на свежем воздухе?

– Большой разницы нет. На открытых площадках зависишь от погоды. В прошлом году были морозы, приходилось специальным образом одеваться и согреваться. В этом году уже по погоде все достаточно комфортно. Если лед искусственный – особо разницы и нет, ее не замечаешь.

Еще что отмечу, в ледовых шоу я выступаю с разными партнерами. В каких-то спектаклях с одним партнером, в каких-то – с другим. Тоже получаю интересный опыт, когда так быстро перестраиваюсь и делаю элементы с разными партнерами. Полезный опыт, которого в спорте не получить.

– Серьезно приходится утепляться зимой?

– Надеваешь что-то вниз под костюм, термобелье обязательно. Но в этом году пока что сильных заморозков не было, часто наоборот – даже было жарко. А вот в прошлом году, когда катались в 30-градусные морозы, приходилось согреваться.

– С теплой погодой другая проблема – риск, что растает площадка.

– Есть такое, когда натуральный лед – это всегда лотерея, каким он будет. На искусственном обычно всегда все в порядке, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы.