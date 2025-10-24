«Не хотелось ассоциаций с БДСМ. Постарались сделать образ более элегантным». Оливия Смарт о боди с цепями для ритм-танца
Фигуристка Оливия Смарт рассказала о боди с цепями для ритм-танца.
«Я хотела быть уверена, что нас не оштрафуют за выход на лед без юбки, ха-ха. Мы постарались сделать образ менее тяжелым и более элегантным. Как бы так поаккуратнее сказать: не хотелось никаких ассоциаций с БДСМ.
Когда я впервые примерила костюм, то подумала: не перестарались ли мы? Типа «папа, надеюсь, ты этого не увидишь». Но когда я вышла на лед, то сразу почувствовала себя уверенно и сексуально.
Образ на 100% подходит к нашей музыке, Тиму (Дик) очень нравится – и он постоянно делает мне комплименты. Не партнер – мечта, правда?» – сказала Смарт.
«Выглядит так, будто я забыла надеть штаны». Самый смелый наряд фигурного сезона
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости