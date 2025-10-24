Оливия Смарт о костюме весом 2 кг: «В ателье сказали: обычная вешалка его не выдержит, найдите покрепче»

Фигуристка Оливия Смарт рассказала о тяжелом костюме для ритм-танца.

«Не хотелось брать что-то банальное – джинсовую мини-юбку или кожаные брюки. Мешковатые штаны и короткий топ мне тоже не нравились: хотелось поймать вайб того времени, чтобы это не выглядело костюмной вечеринкой. Поэтому я стала изучать модные коллекции того десятилетия, пересмотрела кучу модных показов.

И поняла, что купальник идеально подходит: он прямо как машина времени, отправляет нас в 90-е.

В ателье мне сказали: обычная вешалка его не выдержит, найдите покрепче (костюм весит почти 2 кг). Во время первого проката в новом костюме у меня было ощущение, что я катаюсь в специальном утяжеленном жилете для тренировок», – рассказала Смарт .

