Бестемяьнова об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года: «Роману все сочувствовали и были рады тому, что он после произошедшего ведет насыщенную жизнь»
Бестемьянова объяснила, почему Костомарова считают спортсменом года в России.
В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фигурист Костомаров назван спортсменом года вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. Они набрали по 3% голосов респондентов.
«Честно говоря, не задумывалась на тему лучшего спортсмена в 2024 году, поэтому свой вариант не назову.
Что касается опроса ВЦИОМ, то выбор Александра Овечкина понятен, это прекрасный и заслуженный спортсмен.
А Роману так все сочувствовали и были рады тому, что он после всего произошедшего ведет большую, насыщенную общественную жизнь и не унывает.
В конце концов, бывших спортсменов не бывает», – сказала Бестемьянова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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