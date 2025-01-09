  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бестемяьнова об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года: «Роману все сочувствовали и были рады тому, что он после произошедшего ведет насыщенную жизнь»
2

Бестемяьнова об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года: «Роману все сочувствовали и были рады тому, что он после произошедшего ведет насыщенную жизнь»

Бестемьянова объяснила, почему Костомарова считают спортсменом года в России.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фигурист Костомаров назван спортсменом года вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. Они набрали по 3% голосов респондентов.

«Честно говоря, не задумывалась на тему лучшего спортсмена в 2024 году, поэтому свой вариант не назову.

Что касается опроса ВЦИОМ, то выбор Александра Овечкина понятен, это прекрасный и заслуженный спортсмен.

А Роману так все сочувствовали и были рады тому, что он после всего произошедшего ведет большую, насыщенную общественную жизнь и не унывает.

В конце концов, бывших спортсменов не бывает», – сказала Бестемьянова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoРоман Костомаров
logoНаталья Бестемьянова
танцы на льду
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года. Они и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду»
730 декабря 2024, 12:59
Татьяна Навка: «Зачастую спортсмены, кто не меняет тренера, так и не становятся олимпийскими чемпионами, потому что остаются преданными тренеру. Я считаю, это неправильно»
4430 декабря 2024, 08:43
Жулин о танцах на льду: «Существует иерархия: первая пара страны, вторая. Третья вообще может не ездить на турниры, потому что о них никто не разговаривает»
9825 декабря 2024, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Российско-китайские игры. Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров, Инь и Ян, Дин и Чжэн покажут ритм-танцы
22 минуты назад
Российско-китайские игры. Щербинина и Петров, Чжан и Фэнг, Меренкова и Галимов, Гуо и Чжан выйдут на лед с короткими программами
30 минут назад
Российско-китайские игры. Дзепка, Петрова, Ляшенко, Ван, Шу, Чжан выступят с короткими программами
43 минуты назад
Российско-китайские игры. Воронов, Карартынян, Сарновский, Сун, Хань покажут короткие программы
152 минуты назад
Сихарулидзе – участникам Российско-китайских игр: «Примите борьбу для себя, чтобы это было не боязно, а интересно. Ведь только так закаляются настоящие спортсмены»
2сегодня, 20:27
Дмитрий Губерниев: «Мы абсолютно неспортивная страна, мы не любим спортсменов, не знаем их, и в целом людям сейчас не до спорта»
74сегодня, 17:47
Тарасова об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года: «Я согласна. Рома заболел тяжелейшим образом и благодаря врачам, жене и сильнейшему характеру встал на ноги»
33сегодня, 14:04
«Если люди так отвечают, то им надо двойку ставить». Роднина об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года
49сегодня, 12:40
МОК передаст бронзовые медали Олимпиады‑2022 российским фигуристам через ОКР, когда это будет возможно «с точки зрения логистики»
78сегодня, 10:52
Расписание трансляций Российско-китайских молодежных игр по фигурному катанию в Южно-Сахалинске: там выступят Дзепка, Петрова, Сарновский, Воронов
18сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
18вчера, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем