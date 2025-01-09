Бестемяьнова об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года: «Роману все сочувствовали и были рады тому, что он после произошедшего ведет насыщенную жизнь»

Бестемьянова объяснила, почему Костомарова считают спортсменом года в России.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фигурист Костомаров назван спортсменом года вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. Они набрали по 3% голосов респондентов.

«Честно говоря, не задумывалась на тему лучшего спортсмена в 2024 году, поэтому свой вариант не назову.

Что касается опроса ВЦИОМ, то выбор Александра Овечкина понятен, это прекрасный и заслуженный спортсмен.

А Роману так все сочувствовали и были рады тому, что он после всего произошедшего ведет большую, насыщенную общественную жизнь и не унывает.

В конце концов, бывших спортсменов не бывает», – сказала Бестемьянова .