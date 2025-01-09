Владимир Путин: «Российско-китайские молодежные игры по праву считаются одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества»

Владимир Путин оценил успешность Российско-китайских молодежных Игр.

Соревнования по зимним видам спорта стартовали в Южно-Сахалинске. Президент России обратился к участникам и гостям.

«В наших странах уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения.

Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-китайские молодежные игры по летним и зимним видам спорта. Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией.

Уверен, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке.

Желаю участникам удачных стартов, а гостям – всего самого доброго», – заявил Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Российско-китайские молодежные игры проходят в четвертый раз. Они завершатся 14 января.