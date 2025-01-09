  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Владимир Путин: «Российско-китайские молодежные игры по праву считаются одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества»
32

Владимир Путин: «Российско-китайские молодежные игры по праву считаются одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества»

Владимир Путин оценил успешность Российско-китайских молодежных Игр.

Соревнования по зимним видам спорта стартовали в Южно-Сахалинске. Президент России обратился к участникам и гостям.

«В наших странах уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения.

Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-китайские молодежные игры по летним и зимним видам спорта. Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией.

Уверен, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке.

Желаю участникам удачных стартов, а гостям – всего самого доброго», – заявил Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Российско-китайские молодежные игры проходят в четвертый раз. Они завершатся 14 января.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
logoВладимир Путин
Российско-китайские молодежные игры
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Экипировщик «Штурма» называет Худякова «Путиным». «Эрдоган» – прозвище турецкого экс-форварда клуба Ярдымджи
16вчера, 20:40
Светлана Соколовская: «Карартынян проходил новогодний мини-сбор, катались без сверхнагрузок. В Южно-Сахалинске он будет катать контент по мере готовности»
10вчера, 16:56
Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских играх
12вчера, 12:45
Рекомендуем
Главные новости
Яметова о несостоявшемся переходе к Тутберидзе: «Мы спокойно восприняли и поехали в аэропорт. Этери Георгиевна удивилась – как так, без скандалов, упрашиваний, истерик?»
416 минут назад
Вероника Яметова: «Тройной аксель у меня получается лучше, чем другие ультра-си. Стараемся прыгать его каждый день, но не перед соревнованиями»
627 минут назад
Лазарев о четверном акселе: «Сейчас не время, к тому же он достаточно травмоопасный. Потом, может быть, да – когда-нибудь я на него зайду»
343 минуты назад
Грассль о периоде в России: «Было тяжело, никто не говорил по-английски, я был один и тосковал. Но сильно вырос психологически»
25сегодня, 08:17
Алина Загитова: «Спасибо всем, кто переживал за меня, мне уже лучше»
50вчера, 20:42Фото
«Легкий тренд». Дмитрий Соловьев опубликовал видео поддержки в паре с Диной Авериной
21вчера, 20:13Видео
Светлана Соколовская: «Карартынян проходил новогодний мини-сбор, катались без сверхнагрузок. В Южно-Сахалинске он будет катать контент по мере готовности»
10вчера, 16:56
Ника Эгадзе: «Хотел для показательного номера что-то веселое и яркое. Глейхенгауз подумал и предложил идею с Дэдпулом»
11вчера, 13:12
Метелкина о номере в стиле Mortal Kombat: «Давно предлагала его сделать. В детстве постоянно играла на приставке, мне ужасно нравилось лупить по всем кнопкам»
1вчера, 13:06
Дэвис о номере в костюмах бурундуков: «Катаемся почти наощупь – будто бы с закрытыми глазами. Это определенный тест – как хорошо мы с Глебом чувствуем друг друга»
2вчера, 12:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
16вчера, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем