Фигурист Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских играх.

Соревнования по фигурному катанию на Российско-китайских играх пройдут в Южно-Сахалинске 10-11 января.

Ранее стало известно, что Лев Лазарев пропустит турнир из-за болезни. Вместо него в состав участников включен Карартынян .