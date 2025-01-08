Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских играх
Фигурист Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских играх.
Соревнования по фигурному катанию на Российско-китайских играх пройдут в Южно-Сахалинске 10-11 января.
Ранее стало известно, что Лев Лазарев пропустит турнир из-за болезни. Вместо него в состав участников включен Карартынян.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем