Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
Заслуженный тренер России Евгений Трофимов скончался на 81-м году жизни.
Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
«Евгений Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России.
Но самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом Елена Исинбаева.
Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении ВФЛА.
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