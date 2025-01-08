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Роднина о чемпионате России: «Как можно в декабре проводить турнир за будущий год?! Есть вопросы к нашей федерации»

Ирина Роднина считает странным проведение ЧР по фигурному катанию в декабре.

Чемпионат России проходил с 19 по 22 декабря в Омске.

Во время турнира стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Для начала нужно получить право выступать там. Я не знаю условий отбора и что именно нужно показать на этом турнире. Если мы это право получим, тогда страна уже будет решать. Скорее всего, не по чемпионату России 2024 года, хотя мы обозвали его чемпионатом 2025 года.

Как можно в декабре проводить турнир за будущий год?! Здесь есть вопросы к нашей федерации. Раньше это все объяснялось участием в чемпионатах Европы. Сроки международных турниров не поменялись еще с тех времен, когда я выступала. Мы как-то могли проводить чемпионат СССР в январе, а затем успевали на чемпионат Европы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
ФФККР
logoИрина Роднина
logoсборная России
logoчемпионат России
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