Татьяна Мишина о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду: «Ближе к самому отбору, возможно, появится какой-то новый. Будет очень высокая конкуренция»

Татьяна Мишина высказалась о конкуренции фигуристов за поездку на Олимпиаду-2026.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации – по одному участнику в каждом виде.

«Сейчас дано добро, что наши фигуристы будут выступать в квалификации на Олимпиаду, однако квота ограниченная. Одному человеку трудно туда попасть. Будет серьезная конкуренция, у кого-то будет преимущество по чемпионату России.

Окончательный вердикт на этот счет даст федерация уже ближе к квалификационным соревнованиям. Сейчас только декабрь, ближе к самому отбору, возможно, появится какой-то новый. Будет очень высокая конкуренция. А дальше все будет зависеть от мест и квот», – сказала тренер Татьяна Мишина .