Татьяна Мишина о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду: «Ближе к самому отбору, возможно, появится какой-то новый. Будет очень высокая конкуренция»
Татьяна Мишина высказалась о конкуренции фигуристов за поездку на Олимпиаду-2026.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации – по одному участнику в каждом виде.
«Сейчас дано добро, что наши фигуристы будут выступать в квалификации на Олимпиаду, однако квота ограниченная. Одному человеку трудно туда попасть. Будет серьезная конкуренция, у кого-то будет преимущество по чемпионату России.
Окончательный вердикт на этот счет даст федерация уже ближе к квалификационным соревнованиям. Сейчас только декабрь, ближе к самому отбору, возможно, появится какой-то новый. Будет очень высокая конкуренция. А дальше все будет зависеть от мест и квот», – сказала тренер Татьяна Мишина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем