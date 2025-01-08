Сегодня впервые отмечается Всероссийский день фигурного катания
8 января впервые отмечается Всероссийский день фигурного катания.
Решение о проведении Дня фигурного катания приняли на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сентябре.
Дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина.
С информацией о мероприятиях, проходящих в День фигурного катания, можно ознакомиться на сайте ФФККР и в телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
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