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Сегодня впервые отмечается Всероссийский день фигурного катания

8 января впервые отмечается Всероссийский день фигурного катания.

Решение о проведении Дня фигурного катания приняли на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сентябре.

Дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина.

С информацией о мероприятиях, проходящих в День фигурного катания, можно ознакомиться на сайте ФФККР и в телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
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