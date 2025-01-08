Сегодня впервые отмечается Всероссийский день фигурного катания

8 января впервые отмечается Всероссийский день фигурного катания.

Решение о проведении Дня фигурного катания приняли на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в сентябре.

Дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Николая Панина-Коломенкина.

С информацией о мероприятиях, проходящих в День фигурного катания, можно ознакомиться на сайте ФФККР и в телеграм-канале .