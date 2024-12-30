Татьяна Тарасова: «Я уверена, что в 2025 году нас допустят на международные соревнования. Но мы не должны ждать этого, а совершенствовать свое мастерство»
Татьяна Тарасова призвала российских фигуристов совершенствовать свое мастерство.
«Российским спортсменам желаю в новом году не опускать руки и продолжать тренироваться, добиваться личных рекордов. Я уверена, что в 2025 году нас допустят на международные соревнования.
Но мы не должны ждать этого, а должны совершенствовать свое мастерство. С наступающим Новым годом всех спортсменов, желаю всем здоровья!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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