Евгений Семененко: «В 1967 году вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи. Когда я получил приглашение на эту роль в шоу, решил, что это судьба»

Евгений Семененко рассказал об участии в ледовом шоу «Снежная королева».

«Закончилось мое участие в новогодних шоу. Хочу выразить благодарность Илье Авербуху за приглашение, а зрителям – за теплый прием.

Несколько слов о роли сказочника в «Снежной королеве». И вот почему: в 1967 году на экраны вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РФ, ныне актер Санкт-Петербургского театра комедии имени Н. П. Акимова Валерий Ефремович Никитенко.

Когда я получил приглашение на эту роль, решил, что это судьба и ничего в жизни не происходит просто так.

Пост хочу закончить словами моего героя: «История подошла к концу, но волшебство не заканчивается. Новогодняя сказка приходит каждую зиму. И все люди на Земле радуются тому, что рождается новое счастье и новая надежда в каждом из нас», – написал Семененко.