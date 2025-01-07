Евгений Семененко: «В 1967 году вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи. Когда я получил приглашение на эту роль в шоу, решил, что это судьба»
«Закончилось мое участие в новогодних шоу. Хочу выразить благодарность Илье Авербуху за приглашение, а зрителям – за теплый прием.
Несколько слов о роли сказочника в «Снежной королеве». И вот почему: в 1967 году на экраны вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РФ, ныне актер Санкт-Петербургского театра комедии имени Н. П. Акимова Валерий Ефремович Никитенко.
Когда я получил приглашение на эту роль, решил, что это судьба и ничего в жизни не происходит просто так.
Пост хочу закончить словами моего героя: «История подошла к концу, но волшебство не заканчивается. Новогодняя сказка приходит каждую зиму. И все люди на Земле радуются тому, что рождается новое счастье и новая надежда в каждом из нас», – написал Семененко.
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