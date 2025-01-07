  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Семененко: «В 1967 году вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи. Когда я получил приглашение на эту роль в шоу, решил, что это судьба»
1

Евгений Семененко: «В 1967 году вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи. Когда я получил приглашение на эту роль в шоу, решил, что это судьба»

Евгений Семененко рассказал об участии в ледовом шоу «Снежная королева».

«Закончилось мое участие в новогодних шоу. Хочу выразить благодарность Илье Авербуху за приглашение, а зрителям – за теплый прием.

Несколько слов о роли сказочника в «Снежной королеве». И вот почему: в 1967 году на экраны вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РФ, ныне актер Санкт-Петербургского театра комедии имени Н. П. Акимова Валерий Ефремович Никитенко.

Когда я получил приглашение на эту роль, решил, что это судьба и ничего в жизни не происходит просто так.

Пост хочу закончить словами моего героя: «История подошла к концу, но волшебство не заканчивается. Новогодняя сказка приходит каждую зиму. И все люди на Земле радуются тому, что рождается новое счастье и новая надежда в каждом из нас», – написал Семененко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Евгения Семененко
ледовые шоу
мужское катание
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Семененко исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха «Морозко» в Туле
2922 октября 2024, 10:32Фото
Трусова о шоу «Русалочка»: «Символично, что впервые мы с Макаром будем в Питере катать роли влюбленных. Мне не надо будет играть эмоции, как раньше»
4620 сентября 2024, 16:53
Шоу Плющенко в сентябре пройдет в Алматы и Астане, в декабре – в Минске, в январе – в Баку
737 июня 2024, 05:45
Рекомендуем
Главные новости
«Скорейшего возвращения на международную арену». Тарасова озвучила пожелание российскому спорту на Рождество
48 минут назад
«Мы тебя любим и гордимся тобой!» Плющенко поздравил сына с днем рождения и показал праздничный торт
1549 минут назадФото
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
205сегодня, 15:30
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
51сегодня, 15:00
Максим Траньков перенес двустороннюю пневмонию
41сегодня, 09:45
Ирина Роднина: «Разговоры о Трусовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность»
106сегодня, 05:46
«Находясь там, понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации». Глейхенгауз рассказал о поездке в Кению
61сегодня, 05:27Фото
Александр Галлямов: «Наша пара всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. После соревнований радуемся друг за друга»
12вчера, 20:53
Александр Галлямов: «Не сказал бы, что отрыв от Бойковой и Козловского на ЧР говорит об отсутствии соперничества или сезоне в одну калитку»
31вчера, 17:05
Рудковская о шоу Плющенко: «Золушка» – это мой Майбах, «Спящая красавица» – Роллс-Ройс. А что может быть лучше Роллс-Ройса?»
147вчера, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря 2024, 12:05
Рекомендуем