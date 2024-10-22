Евгений Семененко исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха «Морозко» в Туле
Евгений Семененко выступит в новогоднем шоу Ильи Авербуха в Туле.
Фигурист исполнит главную роль в ледовом спектакле «Морозко».
Шоу пройдет 29 декабря. Также в нем примет участие олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: фан-группа Евгения Семененко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости