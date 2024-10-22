Евгений Семененко исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха «Морозко» в Туле

Евгений Семененко выступит в новогоднем шоу Ильи Авербуха в Туле.

Фигурист исполнит главную роль в ледовом спектакле «Морозко».

Шоу пройдет 29 декабря. Также в нем примет участие олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва.