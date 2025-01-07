«Находясь там, понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации». Глейхенгауз рассказал о поездке в Кению

Даниил Глейхенгауз опубликовал фото из поездки в Кению.

«Хочу поделиться эмоциями и ощущениями от Африки, а именно от Кении.

Вообще, я, конечно, сова и не люблю рано вставать, а на отдыхе хочется обычно выспаться. Здесь мы вставали каждый день в 6 утра, но могу сказать, что в какой-то момент я даже боялся проспать и не успеть увидеть, какие тут рассветы, или не почувствовать атмосферу утра в саванне. Это пение птиц, утренняя дымка и пробуждение природы завораживает и опьяняет.

Чтобы не растягивать текст на 5 страниц, расскажу основные моменты! Ночное Сафари must have, ты как будто подглядываешь за ночной жизнью животных и боишься им помешать, и это завораживает. Нам повезло, и мы увидели, как львица и львенок едят буйвола, это было и страшно, и очень интересно. Первые встречи с гиенами тоже были на ночном сафари.

Дневное сафари в Масаи-Мара. Находясь там и смотря на природу, виды и животных, ты понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации. Разъезжая по просторам саванны и включив саундтрек к «Королю Льву», забываешь вообще обо всем в этом мире.

Ну и, конечно, вишенка на торте – это отель Giraffe Manor. Отель, который находится в невероятной красоты охотничьем домике, где тебе говорят «с возвращением домой», и ты правда чувствуешь, как будто ты не в отеле, а в своем загородном доме.

И, конечно, главная фишка отеля – кормление жирафов с балкона номера, на качелях и завтрак с ними. Находясь там, понимаешь, почему это место надо бронировать на год вперед! Могу сказать, что это путешествие запомнится на всю жизнь!» – написал в своем инстаграме хореограф и тренер.

Фото: страница Даниила Глейхенгауза.