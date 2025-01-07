Фото
7

«Находясь там, понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации». Глейхенгауз рассказал о поездке в Кению

Даниил Глейхенгауз опубликовал фото из поездки в Кению.

«Хочу поделиться эмоциями и ощущениями от Африки, а именно от Кении.

Вообще, я, конечно, сова и не люблю рано вставать, а на отдыхе хочется обычно выспаться. Здесь мы вставали каждый день в 6 утра, но могу сказать, что в какой-то момент я даже боялся проспать и не успеть увидеть, какие тут рассветы, или не почувствовать атмосферу утра в саванне. Это пение птиц, утренняя дымка и пробуждение природы завораживает и опьяняет.

Чтобы не растягивать текст на 5 страниц, расскажу основные моменты! Ночное Сафари must have, ты как будто подглядываешь за ночной жизнью животных и боишься им помешать, и это завораживает. Нам повезло, и мы увидели, как львица и львенок едят буйвола, это было и страшно, и очень интересно. Первые встречи с гиенами тоже были на ночном сафари.

Дневное сафари в Масаи-Мара. Находясь там и смотря на природу, виды и животных, ты понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации. Разъезжая по просторам саванны и включив саундтрек к «Королю Льву», забываешь вообще обо всем в этом мире.

Ну и, конечно, вишенка на торте – это отель Giraffe Manor. Отель, который находится в невероятной красоты охотничьем домике, где тебе говорят «с возвращением домой», и ты правда чувствуешь, как будто ты не в отеле, а в своем загородном доме.

И, конечно, главная фишка отеля – кормление жирафов с балкона номера, на качелях и завтрак с ними. Находясь там, понимаешь, почему это место надо бронировать на год вперед!Могу сказать, что это путешествие запомнится на всю жизнь!» – написал в своем инстаграме хореограф и тренер.

Фото: страница Даниила Глейхенгауза.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Даниила Глейхенгауза
logoДаниил Глейхенгауз
logoфото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова надела на Глейхенгауза свою шубу в кисс-энд-край на Гран-при в Москве. Ранее они поспорили, что хореограф наденет ее шубу, если Садкова откатает чисто
5216 ноября 2024, 12:17Фото
Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани
472 ноября 2024, 11:58
«Неожиданная и приятная встреча». Щербакова, Усачева и Глейхенгауз сходили на футбол
4323 сентября 2024, 08:35Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Разговоры о Трусовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность»
6сегодня, 05:44
Александр Галлямов: «Наша пара всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. После соревнований радуемся друг за друга»
6вчера, 20:53
Александр Галлямов: «Не сказал бы, что отрыв от Бойковой и Козловского на ЧР говорит об отсутствии соперничества или сезоне в одну калитку»
24вчера, 17:05
Рудковская о шоу Плющенко: «Золушка» – это мой Майбах, «Спящая красавица» – Роллс-Ройс. А что может быть лучше Роллс-Ройса?»
135вчера, 15:19
Рудковская о возвращении Муравьевой в шоу: «Плющенко сказал: «Недопустимо, чтобы моя главная ученица не была в шоу». Они сели за стол переговоров и договорились»
119вчера, 14:19
Ирина Роднина: «Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится»
66вчера, 13:25
Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за трагедии в Кировской области
7вчера, 12:58
Гуменник о травме ноги: «С 14 лет болит почти без остановки, но летом очень сильно обострилась. Сейчас после ЛФК и восстановления стало даже немного лучше»
12вчера, 12:33
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
51вчера, 12:02
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Санкт-Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
205вчера, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря 2024, 12:05
Рекомендуем