«Неожиданная и приятная встреча». Щербакова, Усачева и Глейхенгауз сходили на футбол
Анна Щербакова, Дарья Усачева и Даниил Глейхенгауз посетили футбольный матч.
22 сентября фигуристки и хореограф встретились на игре «Спартака» и «Динамо» (2:2) в Москве.
«Неожиданная и приятная встреча», – написала Усачева в сторис и опубликовала фото, на котором также присутствует фигуристка Дарья Паненкова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дарьи Усачевой
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