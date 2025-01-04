Загитова о том, что пожелала себе на Новый год: «Еще больше работать»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что пожелала себе на Новый год.
«Еще больше работать», – ответила фигуристка на вопрос о том, что пожелала себе на Новый год.
Новый год фигуристов: Липницкая – с семьей, Горбачева – на Мальдивах с тренером, Загитова – Гринч
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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