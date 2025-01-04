Галлямов о спортивной карьере: «Все только начинается, поэтому говорить о закате бессмысленно. Хочу радовать всех результатами»
Александр Галлямов рассказал, не устал ли от фигурного катания.
Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.
– Многие фигуристы с таким количеством достижений все чаще говорят, что устали. Как понимаю, ты не устал?
– Нет, ха-ха. Все только начинается, поэтому говорить о каком‑то закате бессмысленно. Хочу радовать всех результатами. Да и самому хочется кайфовать от фигурного катания, – сказал Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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