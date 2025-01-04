Галлямов о спортивной карьере: «Все только начинается, поэтому говорить о закате бессмысленно. Хочу радовать всех результатами»

Александр Галлямов рассказал, не устал ли от фигурного катания.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.

– Многие фигуристы с таким количеством достижений все чаще говорят, что устали. Как понимаю, ты не устал?

– Нет, ха-ха. Все только начинается, поэтому говорить о каком‑то закате бессмысленно. Хочу радовать всех результатами. Да и самому хочется кайфовать от фигурного катания, – сказал Галлямов.