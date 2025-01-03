Галлямов об итогах года: «Стал больше понимать ответственность за окружающих меня людей. Это и Настя, и тренерский штаб, и семья, и зрители, и даже немножко вся страна»

Александр Галлямов заявил, что стал сильнее осознавать чувство ответственности .

Галлямов – трехкратный чемпион России, а также чемпион мира и Европы в паре с Анастасией Мишиной.

– За что ты можешь себя похвалить в 2024 году? Как в личном, так и в спортивном плане.

– За этот год жизнь немножко поменялась, были как разочарования, так и приятные моменты, их было гораздо больше. Многому научился в некоторых моментах жизни. В новом году буду на некоторые вещи смотреть иначе. Не повторять ошибки уходящего года, а двигаться с умом в 2025‑й.

Хотел бы остановиться на одном моменте. За прошедший год стал больше понимать ответственность за окружающих меня людей. Это и Настя, и тренерский штаб, и семья, и фанаты, и зрители, и даже немножко вся страна.

Возьмем тот же чемпионат России. После проката произвольной программы весь зал аплодировал. Это и есть ответственность. С годами приходится не просто это понимать, но и осознавать и соответствовать, – сказал 25-летний Галлямов.