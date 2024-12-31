«12 часов ночи, друзья 😜». Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель
Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель.
Видео с катка академии Евгения Плющенко опубликовано в телеграм-канале Дикиджи.
«12 часов ночи, друзья 😜», – написал чемпион России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Дикиджи
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