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«12 часов ночи, друзья 😜». Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель

Владислав Дикиджи показал, как исполняет четверной аксель.

Видео с катка академии Евгения Плющенко опубликовано в телеграм-канале Дикиджи. 

«12 часов ночи, друзья 😜», – написал чемпион России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Дикиджи
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