Медведева об отборе на Олимпиаду: «Мне кажется, Садкова – не тот претендент, которого будет рассматривать федерация. Будет ряд фигуристок выше»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде. 16-летняя Садкова в текущем сезоне стала серебряным призером чемпионата России в одиночном катании.
«Может претендовать, но мне кажется, что она как раз-таки не тот претендент, которого будет рассматривать Федерация фигурного катания [России].
Мне кажется, там будет определенный ряд фигуристок выше Даши Садковой, которых будут рассматривать. Но есть еще следующий сезон и есть возможность себя показать. Но мне кажется, что на данный момент Даша Садкова – не вторая и не третья на рассмотрении», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева на шоу «Каток».
Федерация фигурного катания России в феврале 2025 года должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира. При этом у спортсменов будут именные квоты на Олимпиаду.
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