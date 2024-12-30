Медведева об отборе на Олимпиаду: «Мне кажется, Садкова – не тот претендент, которого будет рассматривать федерация. Будет ряд фигуристок выше»

Евгения Медведева оценила шансы Дарьи Садковой попасть на отбор к Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде. 16-летняя Садкова в текущем сезоне стала серебряным призером чемпионата России в одиночном катании.

«Может претендовать, но мне кажется, что она как раз-таки не тот претендент, которого будет рассматривать Федерация фигурного катания [России].

Мне кажется, там будет определенный ряд фигуристок выше Даши Садковой, которых будут рассматривать. Но есть еще следующий сезон и есть возможность себя показать. Но мне кажется, что на данный момент Даша Садкова – не вторая и не третья на рассмотрении», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева на шоу «Каток».

Федерация фигурного катания России в феврале 2025 года должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира. При этом у спортсменов будут именные квоты на Олимпиаду.