«Заявили, что отменяют и запрещают наше выступление с Ильиных». Сергей Полунин о том, почему собирается уехать из России

Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему хочет уехать из России.

Полунин женат на олимпийской чемпионке Сочи-2014 в командном турнире Елене Ильиных, у них трое детей. Ранее Полунин объявил о планах покинуть страну с семьей.

«Правительство Москвы создает АНО «Конгрессно-выставочное бюро». Конгрессно-выставочное бюро заявило, что отменяет и запрещает наше выступление с моей женой Еленой.

Просто сказали, что бюджетные деньги тратить на людей, которые не связывают свою жизнь со страной, недопустимо. Но сказали, что их не волнует другое коммерческое мероприятие, на котором мы с Еленой будем кататься, так как это частная инициатива.

Я вам расскажу, сколько сделал для государства человек, которому вы сейчас нагадить хотите. С 2018 года хожу с татуировкой Путина. Фотографировался в ведущих английских газетах с хорошими словами про президента и страну.

С самого начала выступал для президента в Крыму, за что был лишен возможности приехать домой в Херсон, внесен в «Миротворец», а также лишен вот-вот получения заслуженного артиста Украины, я входил на тот момент в 10 самых узнаваемых украинцев в мире. Также на тот момент потерял все, что наработал в Англии, Америке, Европе. <...>

И вот СВО. Решаю все опять бросить и поддержать Россию и президента, из-за чего у меня появляются огромные долги и отмена концертов. Япония, Европа, долги заходят за миллион долларов.

Что смог в России сделать – это поддержать школу и театр в Севастополе, директором был я совершенно бесплатно. Выступления – иногда платили, иногда бесплатно, иногда я и других танцоров сам оплачивал. Спонсировал и до сих пор спонсирую детей в школе Севастополя, включая ребенка с Мариуполя. <...>

Также благотворительно, и опять же спасибо Елене, я смог показать свой балет «Распутин» в Культурном доме ФСБ. Потом на день ФСБ станцевал тоже бесплатно. На СВО я дал своих более 15 миллионов рублей. <...>

Мы отдали тысячи билетов для ветеранов. Семьям военнослужащих, докторам, служащим государственных банков, волонтерам, а также благотворительным организациям, в том числе детям-сиротам. Я лично посещал госпиталь с ранеными солдатами, поддержать, давал личный опыт восстановления после травм.

Российский конгресс попросил открыть в Кремле с моим шоу энергетическую неделю. В последний момент им отказали в финансировании. Подумав, что нужно поддержать президента и фонд, я потратил 12 миллионов, не заработал, а потратил, спасибо друзьям, кто поддержал, ведь я ехал утром на выступление и знал, что у меня нет денег заплатить артистам.

Три раза за мое последнее пребывание в России я оставался совсем без денег. Это страшно, когда у тебя дети, а ты видишь тысячу рублей на счету, иногда приходилось экономить на еде, иногда не было денег на памперсы. Но мы двигались и справлялись, и нам тоже помогали.

Очень жаль, что здесь такое отношение, а ведь жизнь долгая, никогда не знаешь, кто где пригодится. Насчет денег, заработанных на ледовых шоу, честно, я согласился поддержать Елену. Мне, честно, так мало не платили никогда за шоу. Это решение поддержать мою жену, а Елена, в свою очередь, хотела в удовольствие покататься на льду.

Но в удовольствие уже не получается, и поэтому решение уехать было правильным, это подтверждается отношением, очень быстро хорошее забывается и это жаль.

А если так уважаете частные мероприятия, то зачем «Единая Россия» забрала у меня даты в декабре в Крокусе в 2023? Не заплатили, не попросили, а просто забрали мою дату. Также не одобрили мне грант на выступление в Мариуполе.

В Министерство культуры ходил, сказал, используйте меня бесплатно, ни разу так и не позвонили. Забрали пушкинскую карту на мои шоу. Госаппарат убрал в последний момент с празднования Херсона. Не поддержали ни одну из моих идей, которую я хотел и для «Единой России» сделать, и для России, и для Крыма.

Например, в 2019 году я предлагал с интернациональным составом – американцы, датчане, англичане, итальянцы и другие были готовы приехать в Крым и станцевать «Ромео и Джульетту». Я договорился с топ-брендом Италии, чтобы доставили костюм до границы с Россией. Сербы уже готовы были довезти декорации.

А что мне тут сказали – а зачем? А как мы пропустим через границу? А оркестр есть? Ну это несерьезно, раз нету. Я просто говорил – дайте мне хоть 50 тысяч долларов, хоть 10, проявите хоть какой энтузиазм. Я все остальное сам найду, я же понимал важность этого для президента. Мне просто зевали в лицо, около десяти раз зевнули. И к сожалению такие люди сидят в правительстве», – написал Полунин в соцсети.