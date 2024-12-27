Николай Оганезов – о новой схеме распределения отчислений букмекеров: «Многие праздно сидели и просто ждали, когда придут целевые отчисления. Теперь ситуация меняется»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о новой схеме расходования целевых отчислений букмекеров на российский спорт.

Теперь спортивные федерации и лиги будут получать деньги от Российского спортивного фонда, который будет пополняться за счет отчислений от букмекеров.

– Схема с фондом может сделать систему менее прозрачной. Было понятно: сколько на твой спорт поставили, столько ты и заработал. А сейчас – конкурс, заявки, экспертный совет. Не лишатся ли федерации, которые сильно зависят от отчислений, поддержки?

– Проведены несколько проверок расходования целевых отчислений федерациями и лигами, в том числе изучала вопрос Счетная палата. Выявили неэффективное расходование отчислений. Как говорится, дыма без огня не бывает. В отчете за 2023 год Счетная палата рекомендовала правительству изменить механизм распределения целевых отчислений. Скорее всего, это и подтолкнуло к обновлению системы.

Не секрет, что многие праздно сидели на кресле и просто ждали, когда придут целевые отчисления, не особо занимаясь развитием собственного спортивного продукта. Теперь ситуация меняется: все будет зависеть от активности, от продукта, который ты сможешь создать для потребителей – любителей спорта. Это будет интересно или неинтересно. Люди будут это смотреть или не будут. Будут ставить или не будут.

Возможно, федерациям и лигам станет сложнее зарабатывать. Но, с другой стороны, появилась мотивация работать гораздо лучше. А те, кому действительно требуется поддержка, смогут обратиться непосредственно в фонд, – заявил зампред подкомитета ТПП по букмекерской деятельности и тотализаторам в интервью Спортсу’’.

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