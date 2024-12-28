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  • Логинова об участии Валиевой в шоу: «Неоднократно давали ей свои заключения. Изучаем сайты, выясняем, что за статус у мероприятия, на какие деньги оно проводится»
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Логинова об участии Валиевой в шоу: «Неоднократно давали ей свои заключения. Изучаем сайты, выясняем, что за статус у мероприятия, на какие деньги оно проводится»

Логинова заявила, что РУСАДА консультировало Валиеву перед участием в шоу.

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг. Срок ее отстранения закончится 25 декабря 2025 года. Сейчас Валиева периодически выступает в ледовых шоу.

«Что касается Камилы, то мы неоднократно давали ей свои заключения. Здесь важно понимать, что вопросы идут по каждому конкретному мероприятию, изучается очень большое количество материалов.

Так, наши специалисты рассматривают регламент проведения мероприятия, изучаются сайты, выясняем, кто является организатором мероприятия, на какие деньги оно проводится, что за статус у данного мероприятия», – сказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoРУСАДА
logoКамила Валиева
Вероника Логинова
ледовые шоу
ТАСС
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