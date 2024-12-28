Хавронина о дуэте с Нарижным: «Когда катаюсь, не думаю о том, что это мой парень. Но что-то легче делать, больше раскрепощения, отсутствует неловкость»
Фигуристы образовали танцевальный дуэт в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Елизаветой Шанаевой и Аннабель Морозов.
– Как вы решили, что будете кататься вместе? Вы ведь сначала были в отношениях.
Нарижный: Плюс-минус так же и сидели, как сейчас на интервью.
Хавронина: «Давай попробуем».
– Кто первый предложил?
Нарижный: По-моему, я.
– Раздумий не было?
Хавронина: Я очень долго сомневалась.
Нарижный: Мы очень не хотели [вставать в пару] именно из-за того, что мы встречались. Мы знали, какая будет реакция. Понимали, что мы для всех будем виноваты. Люди обычно, не зная ситуации, начинают срач в комментариях.
Хавронина: Это решение висело в воздухе. Мы знали ситуации друг друга, они были сложными. Но все случилось к лучшему.
– Все было не зря?
Нарижный: Конечно. У нас пара потрясающая. У нас с Ирой все четко! <...>
– Сильно ли влияет на выступления, когда пара находится в отношениях?
Нарижный: Без разницы.
Хавронина: Когда я катаюсь с Девидом – я катаюсь с партнером. Я не думаю о том, что это мой парень. На льду – рабочие отношения. Но, возможно, мне что-то легче делать.
Когда предыдущие партнеры меня очень близко обнимали или наши лица оказывались сильно близко друг к другу, мне было немножко неловко. С Девидом больше раскрепощения, отсутствует неловкость. Но во время программы я никогда не думаю: «Ой, как сильно я его люблю!»
Нарижный: У меня неловкостей не было. На льду со всеми – работа.
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