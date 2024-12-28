Хавронина о дуэте с Нарижным: «Когда катаюсь, не думаю о том, что это мой парень. Но что-то легче делать, больше раскрепощения, отсутствует неловкость»

Ирина Хавронина и Девид Нарижный рассказали, как начали выступать в дуэте.

Фигуристы образовали танцевальный дуэт в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Елизаветой Шанаевой и Аннабель Морозов.

– Как вы решили, что будете кататься вместе? Вы ведь сначала были в отношениях.

Нарижный: Плюс-минус так же и сидели, как сейчас на интервью.

Хавронина: «Давай попробуем».

– Кто первый предложил?

Нарижный: По-моему, я.

– Раздумий не было?

Хавронина: Я очень долго сомневалась.

Нарижный: Мы очень не хотели [вставать в пару] именно из-за того, что мы встречались. Мы знали, какая будет реакция. Понимали, что мы для всех будем виноваты. Люди обычно, не зная ситуации, начинают срач в комментариях.

Хавронина: Это решение висело в воздухе. Мы знали ситуации друг друга, они были сложными. Но все случилось к лучшему.

– Все было не зря?

Нарижный: Конечно. У нас пара потрясающая. У нас с Ирой все четко! <...>

– Сильно ли влияет на выступления, когда пара находится в отношениях?

Нарижный: Без разницы.

Хавронина: Когда я катаюсь с Девидом – я катаюсь с партнером. Я не думаю о том, что это мой парень. На льду – рабочие отношения. Но, возможно, мне что-то легче делать.

Когда предыдущие партнеры меня очень близко обнимали или наши лица оказывались сильно близко друг к другу, мне было немножко неловко. С Девидом больше раскрепощения, отсутствует неловкость. Но во время программы я никогда не думаю: «Ой, как сильно я его люблю!»

Нарижный: У меня неловкостей не было. На льду со всеми – работа.