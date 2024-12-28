Ирина Хавронина: «Чок и Бейтс идеальные, но в них мало души. Они муж и жена, но между ними чувствуется мало химии»
Хавронина выступает в танцах на льду в дуэте с Девидом Нарижным.
– Следите ли за фигурным катанием?
Нарижный: Следим внимательно за всеми видами. За нашими и международными турнирами. Кто-то сказал, что не смотрит несколько лет зарубежные танцы. Я этого не понимаю. Смотрю соревнования и вижу, что мы конкурентоспособны. Да, в нынешних танцах есть сильные лидеры – вопросов нет. Но сейчас никто не едет идеально.
– А кто был идеальным?
Нарижный: Тесса Виртью/Скотт Мойр, Мэрил Девис/Чарли Уайт, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Гийом – невероятный. Таких пар, которые я назвал выше, больше не будет. Каждая со своей индивидуальностью. Смотреть за ними – абсолютное наслаждение. Сейчас такого нет.
Хавронина: Все сейчас очень ровные, все очень красивые. Но нет лидеров, которые бы всех восхищали и за которыми бы следовали.
– Почему так случилось?
Нарижный: Нынешние лидеры танцев в основном возрастные. Они долго стояли «в очереди». Теперь все хотят получить титулы. И из-за этого сильно переживают, поэтому и случаются ошибки, падения.
Хавронина: В финале Гран-при мы очень расстроились из-за канадцев [Пайпер Гиллес/Поль Пуарье], потому что мы их ставили на первое место. Нам они импонируют. В их катании чувствуется какое-то желание.
Мэдисон Чок/Эван Бейтс сильно идеальные. Девид говорил про них: «Идеальная американская семья». Но в них мало души, что ли… Они муж и жена, но между ними чувствуется мало химии. Просто как две единицы.
Для меня Мэдисон Чок – последняя роковая женщина фигурного катания
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