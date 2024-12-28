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Ирина Хавронина: «Чок и Бейтс идеальные, но в них мало души. Они муж и жена, но между ними чувствуется мало химии»

Ирина Хавронина считает, что в катании американцев Чок и Бейтса мало души.

Хавронина выступает в танцах на льду в дуэте с Девидом Нарижным.

– Следите ли за фигурным катанием?

Нарижный: Следим внимательно за всеми видами. За нашими и международными турнирами. Кто-то сказал, что не смотрит несколько лет зарубежные танцы. Я этого не понимаю. Смотрю соревнования и вижу, что мы конкурентоспособны. Да, в нынешних танцах есть сильные лидеры – вопросов нет. Но сейчас никто не едет идеально.

– А кто был идеальным?

Нарижный: Тесса Виртью/Скотт Мойр, Мэрил Девис/Чарли Уайт, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Гийом – невероятный. Таких пар, которые я назвал выше, больше не будет. Каждая со своей индивидуальностью. Смотреть за ними – абсолютное наслаждение. Сейчас такого нет.

Хавронина: Все сейчас очень ровные, все очень красивые. Но нет лидеров, которые бы всех восхищали и за которыми бы следовали.

– Почему так случилось?

Нарижный: Нынешние лидеры танцев в основном возрастные. Они долго стояли «в очереди». Теперь все хотят получить титулы. И из-за этого сильно переживают, поэтому и случаются ошибки, падения.

Хавронина: В финале Гран-при мы очень расстроились из-за канадцев [Пайпер Гиллес/Поль Пуарье], потому что мы их ставили на первое место. Нам они импонируют. В их катании чувствуется какое-то желание.

Мэдисон Чок/Эван Бейтс сильно идеальные. Девид говорил про них: «Идеальная американская семья». Но в них мало души, что ли… Они муж и жена, но между ними чувствуется мало химии. Просто как две единицы.

Для меня Мэдисон Чок – последняя роковая женщина фигурного катания

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoсборная США
Пайпер Гиллес
logoГабриэла Пападакис
logoГийом Сизерон
logoМэдисон Чок
logoТесса Виртью
logoСкотт Моир
танцы на льду
logoЧарли Уайт
logoДевид Нарижный
logoИрина Хавронина
logoМэрил Дэвис
logoПоль Пуарье
logoЭван Бейтс
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