Девид Нарижный: «Часто заходишь в раздевалку и слышишь: «Какие у нас призовые, кто-нибудь знает?» Фигурное катание – это не про деньги»

Нарижный назвал бредом слова, что для фигуриста важны только чистые прокаты.

Девид Нарижный выступает в танцах на льду в дуэте с Ириной Хаврониной. На чемпионате России-2025 они заняли третье место.

– Мое первое впечатление после проката было странным. В моменте каждая небольшая помарка ощущается глобальнее. Где-то чуть разошлись, где-то движение скомкано – сразу после проката казалось, что это ужасно.

Когда пересматриваешь, понимаешь, что большинство этих мелких моментов незаметны. Единственная глобальная ошибка – мы разошлись на первом твизле в произвольном танце.

Теперь мне нужно немного восстановить свое здоровье. Дальше будем работать еще усерднее. Постараемся быть на двести голов выше наших конкурентов.

– Фигуристы говорят, что место для них не имеет значения. Только чистые прокаты.

– Так говорить – дурацкая политика. Это не отображает внутреннее состояние фигуристов. Фразы о том, что место не имеет значения – бред. Значит, ты не спортсмен. Значит, тебе не интересно выступать. В чем смысл твоих тренировок? Я тренируюсь, чтобы быть лучшим в мире.

Часто заходишь в раздевалку и слышишь: «Какие у нас призовые, кто-нибудь знает?» Фигурное катание – это не про деньги. Это внутреннее состояние человека, который хочет кататься. Это не передать словами.

На льду ты ощущаешь себя по-другому. На полу ты стоишь, а на льду – паришь, летишь. Но это ощущение приходит не когда ты стоишь и шатаешься, а когда скользишь по дуге. Кстати, лучше всех скользят одиночники, – сказал спортсмен.